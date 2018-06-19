Eda Taşpınar'dan bikinili paylaşım 'Hayallerinin peşinden git'

Yaz tatilini Mikonos adasında geçiren Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından da fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor.

'HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİT'

Tatilden sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Taşpınar, bir fotoğrafını, “İfade özgürlüğü için ayakta duruyorum. Sen de inan ve hayallerinin peşinden git” notuyla paylaştı.

3 ay önce Miami plajlarında güneşlenirken bir ajans tarafından görüntülenen Eda Taşpınar, kilolu haliyle şaşırtmıştı. Mikonos’ta tatil yapan sosyetik güzel, paylaştığı fotoğraflarla ne kadar zayıfladığını gözler önüne serdi.



