Eda Taşpınar'dan dondurucu soğukta mayolu poz!

İkoncan Eda Taşpınar, Fransa'nın dünyaca ünlü kış turizmi merkezi Courchevel'de tatil yapıyor. Eda Taşpınar dondurucu soğukta giydiği siyah mayosuyla göz kamaştırdı.

"O SOĞUKTA İNSAN DONAR"

Taşpınar'ın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Taşpınar'ın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, 'O soğukta insan donar siz mayo ile geziyorsunuz' yorumunu yaptı.

