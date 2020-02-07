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Eda Taşpınar'dan Meksika sahillerinde üstsüz poz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 22:06 | Son Güncelleme

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Meksika'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Tulum'da güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Taşpınar, Tulum sahilinde üstsüz bir şekilde koşarken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Eda Taşpınar'dan Meksika sahillerinde üstsüz poz!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Eda Taşpınar, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Instagram hesabında 563 bin takipçisi bulunan sosyetik güzel, Tulum sahilde çekilmiş üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

BİR TABAK ÇEKİRGE YEMİŞTİ

Bir süredir ünlü tatil mekanı Meksika Tulum’da vakit geçiren Taşpınar, bir tabak dolusu avokado soslu çekirge yemesiyle çok konuşulmuştu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düşmüştü.

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eda taşpınar, instagram, tulum,

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