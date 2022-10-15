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  4. Eda Taşpınar dekoltesiyle gündem oldu! Geceyi yalın ayak bitirdi

Eda Taşpınar dekoltesiyle gündem oldu! Geceyi yalın ayak bitirdi

15.10.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Taşpınar, Alman sevgilisi Patrick ile Galataport'ta görüntülendi. Dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Taşpınar, bir ara ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürüdü.

Eda Taşpınar dekoltesiyle gündem oldu! Geceyi yalın ayak bitirdi

Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda yeni aşkı Patrick ile iddialı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak yeni ilişkisini duyurmuştu.

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Taşpınar'ın yeni birlikteliği tam gaz devam ediyor. Eda Taşpınar, önceki akşam sevgilisi Patrick ile Galataport'ta görüntülendi.
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AYAKKABILARINI ÇIKARTTI

Ünlü ikoncan, mekan çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve yalın ayak yürümeye başladı. Bu durum hakkında konuşan Taşpınar, "Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. Çok sert! Ama alışığım, yazlıkta çıplak ayak dolaşıyorum" dedi.

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