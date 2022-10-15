Eda Taşpınar dekoltesiyle gündem oldu! Geceyi yalın ayak bitirdi

Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda yeni aşkı Patrick ile iddialı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak yeni ilişkisini duyurmuştu.

Taşpınar'ın yeni birlikteliği tam gaz devam ediyor. Eda Taşpınar, önceki akşam sevgilisi Patrick ile Galataport'ta görüntülendi.



AYAKKABILARINI ÇIKARTTI

Ünlü ikoncan, mekan çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve yalın ayak yürümeye başladı. Bu durum hakkında konuşan Taşpınar, "Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. Çok sert! Ama alışığım, yazlıkta çıplak ayak dolaşıyorum" dedi.

