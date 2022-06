Eda Taşpınar'ın bikinili Mykonos pozu nefes kesti! Gecenin karanlığında deniz kenarından paylaştı

Tatil paylaşımlarıyla olay olan ve fit fiziği ile dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımında ten renginin koyuluğuyla yeniden dikkat çekmişti. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimden bu defa bikinili Mykonos paylaşımı geldi.

EDA TAŞPINAR'IN BİKİNİLİ MYKONOS PAYLAŞIMI NEFES KESTİ!

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Taşpınar, çıktığı tatillerden pek çok paylaşım yaparken, bu kez Mykonos'dan yaptığı paylaşımla nefes kesti.

Taşpınar'ın siyah bikinisiyle çekildiği fotoğrafı "Every exit is an entry somewhere else" (Her çıkış başka bir yere giriştir) notuyla paylaştığı görülürken, fotoğrafın gece saatlerinde deniz kenarında çekilmesi dikkat çekti.

TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI

Sosyetik güzel paylaşımını yoruma kapalı şekilde paylaşırken, takipçilerinden ise paylaşıma binlerce beğeni geldi.

SIRTI AÇIK POZUYLA BÜYÜLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Mykonos'tan bir başka paylaşım yapan isim, sırtı açık şekilde verdiği pozuyla ve ten rengiyle görenleri büyülemişti.

İşte Eda Taşpınar'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...