Eda Taşpınar'ın son hali şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde üstsüz görüntülenen Eda Taşpınar bu sefer de bikinili görüntülendi.
Fiziği üzerine çok konuşulan ve övgüler alan Eda'nın son hali şoke etti
Önce üstsüz yakalandı şimdi ise...
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Eda Taşpınar 2 hafta önce Amerika-Miami’ye gitmişti.
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Bodrum ve Çeşme’de olduğu gibi Miami’de de günlerini plajda geçiren Eda Taşpınar, Amerikalı gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.
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Backgrid adlı ajans, Eda Taşpınar’ın fotoğraflarını tüm dünyaya servis etti.
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Üstsüz fotoğrafları kadar aldığı kilolar da çok konuşuldu.
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Üstsüz fotoğrafları kadar aldığı kilolar da çok konuşuldu.
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Göbeği oluşmuş, bacakları kalınlaşmıştı. Ayrıca Eda Taşpınar'ın selülitleri de dikkat çekti.
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Oysa Eda Taşpınar Instagram’da paylaştığı fotoşoplu fotoğraflarda incecik.
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