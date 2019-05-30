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Eden Hazard, Chelsea'ye maç sonunda veda etti

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 30.05.2019 08:53 | Son Güncelleme

Chelsea'nin yıldız ismi Hazard, UEFA Avrupa Ligi finali sonrası Londra ekibiyle son maçına çıktığını açıkladı.

Eden Hazard, Chelsea'ye maç sonunda veda etti

Avrupa futboluna damga vuran İngilizler’in ilk finali, Avrupa Ligi’nde oynandı. Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. Chelsea'de Eden Hazard, final sonrası açıklamalarda bulundu.

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Belçikalı yıldız, mücadelenin ardından son maçına çıktığını dile getirdi. Hazard, "Bugün aklımdaki tek şey kupayı kazanmaktı. Kararımı iki hafta önce vermiştim. Kulüplerin kararını bekliyorum. Sanırım güzel bir veda oldu" dedi.

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Real Madrid ile adı uzun süredir anılan ve kulübün başkanı Florentino Perez’in de adını açıkça söylediği Belçikalı futbolcu, "Premier Lig'de oynamak hayalimdi. Bu hayalimi ülkenin en büyük kulüplerinden birinde oynayarak gerçekleştirdim. Artık yeni bir maceranın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi de değerlendiren Chelsea'nin yıldızı, "İlk yarıda iki takım da sahada stresliydi çünkü finaldi. Olivier'ın golü bizi rahatlattı. İyi oynadık ve oyunu kontrol ettik" diyerek sözlerini noktaladı.

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Hazard 7 yıl formasını giydiği Chelsea’de 352 maça çıktı, 110 gol atarken, 92 asist yaptı. Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi’ni 2’şer kez kazanan yıldız futbolcu, Lig Kupası ve FA Cup’ta da 1’er şampiyonluk yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea arsenal real madrid UEFA Avrupa Ligi

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