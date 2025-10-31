SPOR

Eden Hazard Premier Lig şöhretler müzesi'ne seçildi: Efsaneye büyük onur!

Chelsea'nin unutulmaz oyuncularından Eden Hazard, İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilerek kariyerine yeni bir onur ekledi. Hazard'ın bu başarısı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Burak Kavuncu

Chelsea'nin Belçikalı Yıldızı, Premier Lig Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdırdı

Futbol dünyasının yakından tanıdığı isim, Belçikalı eski yıldız Eden Hazard, İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi. Bu prestijli onur, Hazard'ın Chelsea formasıyla sergilediği üstün performansın ve Premier Lig'e yaptığı katkıların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. 34 yaşındaki Hazard, 2012 ile 2019 yılları arasında Chelsea'de geçirdiği dönemde ikişer kez Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşarken, birer kez de İngiltere Lig Kupası ve Federasyon Kupası'nı kaldırma başarısı göstermişti.

HAZARD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Eden Hazard Premier Lig şöhretler müzesi ne seçildi: Efsaneye büyük onur! 1

Şöhretler Müzesi'ne seçilmesiyle ilgili duygularını dile getiren Hazard, "Bu benim için çok anlamlı. Bu oyuncu grubuna katılmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Bence çok iyi bir takım oluşturabiliriz," şeklinde konuştu. Hazard'ın mütevazı ve esprili yaklaşımı, futbolseverlerin takdirini topladı.

Hazard'ın Chelsea'deki performansını yakından takip eden ve 2014-15 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran Jose Mourinho da, eski öğrencisine övgüler yağdırdı. Mourinho, Hazard'ı "Birlikte çalıştığım en muhteşem oyunculardan biri" olarak nitelendirdi. Mourinho'nun bu sözleri, Hazard'ın sadece yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda takımına liderlik eden ve ilham veren bir figür olduğunu da gösteriyor.

Eden Hazard, Chelsea'ye transfer olduğu günden itibaren taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Hızlı driplingleri, olağanüstü top tekniği ve gol yollarındaki etkinliğiyle rakiplerine zor anlar yaşatan Hazard, Premier Lig'de sayısız unutulmaz anıya imza attı. Özellikle ceza sahası içindeki kıvraklığı ve şutlardaki isabetiyle dikkat çeken Hazard, birçok maçta takımını galibiyete taşıyan isim olmuştu.

Belçikalı yıldızın Premier Lig kariyeri boyunca attığı goller ve yaptığı asistler, onun ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak Hazard'ı sadece bir golcü olarak tanımlamak, onun oyun zekasını ve takım arkadaşlarıyla olan uyumunu göz ardı etmek anlamına gelir. Hazard, sahadaki vizyonu ve pas yeteneğiyle de takımının oyununu yönlendiren önemli bir oyuncuydu.

CHELSEA DE KUTLADI!

Eden Hazard Premier Lig şöhretler müzesi ne seçildi: Efsaneye büyük onur! 2

Hazard'ın Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilmesi, sadece onun bireysel başarısı değil, aynı zamanda Chelsea Kulübü için de büyük bir gurur kaynağı oldu. Chelsea taraftarları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Hazard'a olan sevgilerini ve desteklerini dile getirdiler. Birçok taraftar, Hazard'ın Chelsea tarihinin en iyi oyuncularından biri olduğunu ve bu onuru sonuna kadar hak ettiğini vurguladı.

Eden Hazard'ın Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne kabulü, onun futbol kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Bu onur, Hazard'ın Premier Lig'e yaptığı katkıların ve futbol dünyasında bıraktığı izin unutulmaz bir kanıtı niteliğinde. Hazard'ın kariyerinin geri kalanında da aynı başarıyı sürdürmesi ve genç futbolculara ilham vermesi bekleniyor.

