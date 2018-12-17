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Eden Hazard: Şampiyon olmak istiyoruz

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.12.2018 07:49 | Son Güncelleme

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, 8 puanlık farka rağmen şampiyonluğa inandıklarına vurgu yaptı.

Eden Hazard: Şampiyon olmak istiyoruz

Premier Lig'de lider Liverpool'un 8 puan gerisinde bulunan Chelsea'de yıldız futbolcu Eden Hazard, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

"EN İYİ TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonluğu hedeflediklerini dile getiren Hazard, "Elbette sezon sonunda en yukarıda olmak istiyoruz. Liverpool ve Manchester City'nin iyi takımlar olduğunu biliyorum ama onları yakından takip ediyoruz ve farkın artmasını istemiyoruz. Şampiyon olmak ve tekrar İngiltere'de en iyi takım olmak istiyoruz." dedi

"KOLAY GEÇMEYECEK"

Eden Hazard sözlerini "Manchester City'yi yendiğimiz maç sezonun en önemli oyunlarından biriydi. Bu yarış hiç kolay geçmeyecek ama mutlu sona ulaşmak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı. Chelsea ile bu sezon 19 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 9 gol attı ve 9 asist yaptı. (SPORX)

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eden hazard chelsea İngiltere Premier Lig

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