SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

10.03.2021 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

Trabzonspor savunmasında ortaya koyduğu performansla rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncusu olurken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmez ismi oldu.

Trabzonspor, Edgar Miguel Ie'yi 17 milyon 500 bin Euro karşılığında Fransa'nın Lille takımına gönderdiği Yusuf Yazıcı karşılığında bedelsiz olarak bünyesine katmıştı.

Bordo-mavili takım, Portekizli savunma oyuncusunu 2019-2020 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralamıştı. Söz konusu sezonu Hollanda'da geçiren Edgar le, resmi olarak 19 maça çıktığı Feyenoord ile sezonu tamamladıktan sonra Trabzonspor'a geri döndü.

TAKIMIN EN İSTİKRARLI OYUNCUSU OLDU

Avrupa'da, Sporting Lizbon, Barcelona ve Villarreal gibi köklü kulüplerin alt takımlarında görev alan Edgar le, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Belenenses takımında ilk profesyonel transferini gerçekleştirdi. Daha sonra Lille'e transfer olan Portekizli savunmacı, bordo-mavili takıma gelmeden önce Fransa'nın Nantes ve Hollanda'nın Feyenoord takımlarında kiralık olarak top koşturdu. Edgar, bordo-mavili takımla bu sezon 28 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa Finali olmak üzere toplam 30 maçta forma giyen tek isim olarak önemli bir istikrara imza attı.

VİTOR HUGO VE HOSSEİNİ İLE UYUMU

Trabzonspor'un kalesinin önünde rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, savunmada görev yaptığı takım arkadaşları Vitor Hugo ve Majed Hosseini ile olan uyumuyla da dikkat çekti. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Vitor Hugo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın deplasmanda oynanacak olan maçta Ergar le ve Hosseini ikilisine savunmada şans vermesi bekleniyor.

ABDULLAH AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Trabzonspor savunmasının önemli ismi Edgar le, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra istikrarını sürdürdü. Deneyimli teknik adam bordo-mavili takımın başında çıktığı 22 resmi müsabakada Portekizli oyuncuya maçların tamamında şans verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Abdullah Avcı değişime gidiyorAbdullah Avcı değişime gidiyor
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Herkes Cüneyt Çakır'ı konuşuyor

Herkes Cüneyt Çakır'ı konuşuyor

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

Andrea Pirlo'dan istifa yanıtı

Andrea Pirlo'dan istifa yanıtı

G.Saray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

G.Saray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Visca'dan telefon! "Beni al hocam"

Visca'dan telefon! "Beni al hocam"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

Diğer Haberler

Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

Trabzonspor'un en istikrarlısı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı değişime gidiyor

Abdullah Avcı değişime gidiyor

Trabzonspor'dan 8 haftada 18 puan

Trabzonspor'dan 8 haftada 18 puan

Trabzonspor, TFF'yi FIFA'ya şikayet etti

Trabzonspor, TFF'yi FIFA'ya şikayet etti

Abdullah Avcı: Buradan ders çıkaracağız

Abdullah Avcı: Buradan ders çıkaracağız

ÖZET | Trabzonspor-Alanyaspor: 1-3

Trabzonspor'dan içerde puan kaybı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.