EDHO 193. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | İlyas Çakırbeyli ile Ömür boşanacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde savaş hazırlıkları devam ediyor. Alparslan sağlığına kavuşunca, düşmanlarını korku sararken, aynı zamanda Hızır Çakırbeyli’nin eski düşmanı Yaman Korkmaz, EDHO’nun yeni bölümünde Hızır’ın gireceği büyük mücadelede ona destek olacağını açıklar…

EDHO’NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Eski dostu Tipi'nin ölümünün ardından Hızır Çakırbeyli, tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının verdiği destekle düşmanına darbe vurma hazırlığı yapan Hızır Çakırbeyli, diğer yandan da kardeşi İlyas nedeniyle güç kaybı yaşar. Façalılar'dan kız aldıkları için akraba olan Çakırbeyli'ler, Pınar’ın Alpaslan'ı ayağa kaldırması nedeniyle ortamda bir gerginlik oluşur. Uçağını kaçırdığı için Pınar’ı otele götüren İlyas Çakırbeyli genç kadınla yakınlaşır. Pınar'ın küpesi Ömür'ün eline geçince evlilikleri tehlikeye girer. Olayın içine giren Haşmet Façalı ise olayın faturasını İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

Façalılarla yaşanan gerginliğin düşmanlarınca öğrenilmesi yüzünden sıkıntıya düşen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına ise eski düşmanı Yaman Korkmaz yetişir. Daima güçlüden yana olduğunu ifade eden Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'den yana olur. Yavuz Sincanlı ve Yaman Korkmaz’ın tavsiyesiyle İshak'a olumlu davranan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaşı kazanmak için görüşme yapar. Sağlığına yeniden kavuşan Alpaslan’ın düşmanlarını korku sarar.