EDHO 193. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | İlyas Çakırbeyli ile Ömür boşanacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde savaş hazırlıkları devam ediyor. Alparslan sağlığına kavuşunca, düşmanlarını korku sararken, aynı zamanda Hızır Çakırbeyli’nin eski düşmanı Yaman Korkmaz, EDHO’nun yeni bölümünde Hızır’ın gireceği büyük mücadelede ona destek olacağını açıklar…
Eski dostu Tipi'nin ölümünün ardından Hızır Çakırbeyli, tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının verdiği destekle düşmanına darbe vurma hazırlığı yapan Hızır Çakırbeyli, diğer yandan da kardeşi İlyas nedeniyle güç kaybı yaşar. Façalılar'dan kız aldıkları için akraba olan Çakırbeyli'ler, Pınar’ın Alpaslan'ı ayağa kaldırması nedeniyle ortamda bir gerginlik oluşur. Uçağını kaçırdığı için Pınar’ı otele götüren İlyas Çakırbeyli genç kadınla yakınlaşır. Pınar'ın küpesi Ömür'ün eline geçince evlilikleri tehlikeye girer. Olayın içine giren Haşmet Façalı ise olayın faturasını İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.
Façalılarla yaşanan gerginliğin düşmanlarınca öğrenilmesi yüzünden sıkıntıya düşen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına ise eski düşmanı Yaman Korkmaz yetişir. Daima güçlüden yana olduğunu ifade eden Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'den yana olur. Yavuz Sincanlı ve Yaman Korkmaz’ın tavsiyesiyle İshak'a olumlu davranan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaşı kazanmak için görüşme yapar. Sağlığına yeniden kavuşan Alpaslan’ın düşmanlarını korku sarar.
Tuncay'ı infaz eden Hızır Çakırbeyli’nin yeni hedefi Rıdvan ve çetesi olur. Düşmanını tanımak amacıyla ayağına kadar giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a bir gün süre verir. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak amacıyla vefat eden eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatanın bedelini hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi ise savaşın fitilini ateşleyen olay olur. Tuncay ve adamlarının yaptığı hatayı tekrarlamayan Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını ciddiye alır ve ihtiyaç duyacağı bağlantıları daha önceden kurar. Rıdvan, kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartır ve hedefine Tipi'yi alır. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'ın ardından önünde daha büyük bir düşman olduğunun farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin gireceği bu savaşta en büyük destek ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz’dır. Ömür ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerginlik zaman ilerledikçe artmaktadır. Kocasının hayatından kaygı duyduğu için işlerden elini çekmesi gerektiğini söyleyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma ile ilgili sözler çıkar. Her zaman eşinin desteğini bekleyen İlyas Çakırbeyli, bu sefer aradığını bulamaz. Ömür'ün kocası İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu davranışları Pınar'ın için olumlu bir gelişmedir. Karı koca arasındaki gerginlikten huzursuz olan Hızır Çakırbeyli ise olaya el atmak ister. Ancak Hızır Çakırbeyli'nin bu tavrı İlyas'ın evi terk etmesinin önüne geçemez.
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