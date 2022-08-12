EDHO dizisinin yıldızı Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer nereli ve kaç yaşında, Teşkilat dizisinde mi oynayacak?

EDHO dizisinin yıldızı Yunus Emre Yıldırımer günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi yaşanan ayrılıklarla gündem olmuştu. Dizinin sezon finalinde Gürkan Uygun, Ezgi Şenler ve Hakan Boyav veda etmişti. Teşkilat'ta MİT ajanı Serdar rolünü canlandıran Çağlar Ertuğrul ise geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde diziden ayrıldığını açıklamıştı. Peş peşe gelen haberlerin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Peki Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer nereli ve kaç yaşında, Teşkilat dizisinde mi oynayacak? Detaylar haberimizde...

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer, 5 Şubat 1982 yılında Siirt’te doğdu. Yunus Emre Yıldırımer, 180 cm boyunda, 74 kilo ve Kova burcudur. Gençliğini doğduğu şehirde yani Diyarbakır’da geçirdi. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır’da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi. Oyunculuğa Mavi Kelebekler ve İnsan Aldandı dizileriyle başladı. İlk çıkışını ise Selam filminde başrol oynayarak yakaladı. Elif'in Günlüğü, Bir Göçmen Kuştu, Sardunya Sokağı, Hatırla Sevgili, Dantel, Mavi kelebekler, O Evimin Erkeği, Güz Gülleri, İnsan Aldandı, Fatih-Harbiye gibi dizilerde rol almıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Melisa Özge Yıldırımer ile evlidir.

Yunus Emre Yıldırımer, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan karakterine hayat vermiştir.

EDHO DİZİSİNİN YILDIZI YUNUS EMRE YILDIRIMER TEŞKİLAT DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Teşkilat dizisinde başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un veda açıklaması izleyicileri şoke etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat'a yeni sezonda bomba bir isim katılıyor. Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan’ı Yunus Emre Yıldırımer, Teşkilat dizisiyle imza aşamasında.

Yıldırımer, atv’de ekrana gelen son olarak “Adı Sevgi” dizisinde başrol oynamıştı.





