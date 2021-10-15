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EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

15.10.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon için geri sayımı sürdürüyor. Pek çok dizi ekranlara geri dönüş yaparken EDHO'nun yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni sezon için geri sayım sürüyor. Eylül ayı itibariyle pek çok dizi ekranlara geri dönüş yaparken EDHO'nun ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. Peki EDHO ne zaman başlıyor?

EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'da yeni sezon için milyonların geri sayımı başladı. Sevilen dizi 199. bölümü ile ekran yolculuğuna ara vermişti. Yeni sezonunda da izleyenlerini ekran başına kilitleyecek olan dizinin yeni bölümleri merak edilirken yeni sezon hakkında henüz bir açıklama paylaşılmadı.

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak dizinin Ekim ayında veya Kasım ayı başlarında ekrana gelmesi bekleniyor. Diziyle ilgili açıklama gelince sayfamızda yer vereceğiz.

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EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.


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