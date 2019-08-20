EDHO'nun başrollerinden büyük sürpriz! Bambaşka bir şekilde göreceksiniz

ATV ekranlarında 139. bölümüyle sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için geri sayıma başlanırken, dizinin sevenlerine müjdeli bir haber verildi. Habere göre, oyuncu kadrosunun çoğunun buluştuğu 'Aman Reis Duymasın' adında bir sinema filmi çekiliyor.

Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan’ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' 13 Aralık’ta Türkiye’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmde, dizinin aksine izleyenler bu sefer kahkahaya boğulacak.



Filmde kimler var?: Filmde Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alacak.



Nerede çekildi?: Filmin çekimleri uzun bir ön hazırlık döneminden sonra 4 haftada gerçekleştirildi. Çekimlerin büyük bir gizlilikle sürdürüldü film, eğlenceli sahneleriyle sevenlerini güldürecek. Filmin çekimleri ise İstanbul ve Erdek başta olmak üzere bir çok mekanda gerçekleşti.