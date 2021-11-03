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EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

03.11.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılından beri ekranlarda ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, sürpriz final kararıyla sevenlerini üzdü. Dizide Ömür karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, dizinin final kararının kendisine bildirilmesinin ardından, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

ATV ekranlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kanal ve yapım şirketi arasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ekran macerasına son vermek zorunda kaldı. Dizinin yıldız isimlerinden Ceren Benderlioğlu, konuyla ilgili paylaşım yaptı.

EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! ''Kalp kırık ama...''

Ceren Benderlioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

7 senenin 7'sinde de birçok başarılara imza atan, senaryosundan ekibine uykusuz kaldığımız, ekmeği bölüştüğümüz tüm ekip arkadaşlarım, abilerim, canlarım... Yolumuz açık olsun. Kalp kırık ama yola devam. Onur Abim, Oktay Abim, Bahadır Abim, kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Hep güzel haberler alalım, sizi seviyorum.

EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! ''Kalp kırık ama...''

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final kararı, ATV tarafından oyuncu kadrosuna duyurulmuş, oyunculara ''Dizi bitti, serbestsiniz'' denilmişti.

EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! ''Kalp kırık ama...''

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Anahtar Kelimeler:
atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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