EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

ATV ekranlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kanal ve yapım şirketi arasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ekran macerasına son vermek zorunda kaldı. Dizinin yıldız isimlerinden Ceren Benderlioğlu, konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Ceren Benderlioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

7 senenin 7'sinde de birçok başarılara imza atan, senaryosundan ekibine uykusuz kaldığımız, ekmeği bölüştüğümüz tüm ekip arkadaşlarım, abilerim, canlarım... Yolumuz açık olsun. Kalp kırık ama yola devam. Onur Abim, Oktay Abim, Bahadır Abim, kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Hep güzel haberler alalım, sizi seviyorum.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final kararı, ATV tarafından oyuncu kadrosuna duyurulmuş, oyunculara ''Dizi bitti, serbestsiniz'' denilmişti.





