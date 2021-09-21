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  4. EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca fotoğrafına gelen isyana sessiz kalamadı

EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca fotoğrafına gelen isyana sessiz kalamadı

21.09.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolü Oktay Kaynarca kediyle çekilmiş bir karesine takipçisinden gelen isyana şoke oldu. Kaynarca takipçisine tepkisiz kalamadı.

EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca fotoğrafına gelen isyana sessiz kalamadı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diziyle ekranda olan Oktay Kaynarca sosyal medyada zaman zaman gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor. Kaynarca son olarak kediyle bir pozunu paylaşıp "Haklısın oğlum, ben de bıktım bu..." notunu yazdı.

Kaynarca'nın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağarken çoğu takipçi ise "EDHO ne zaman?" yorumlarından bulundu. Ünlü oyuncu "EDHO ne zaman?" yorumlarına sessiz kalmayı tercih etti.

Bazı takipçiler ise olumsuz notlarıyla dikkat çekti. Kaynarca kendisine gelen "Sen de bıktıysan biz yatıp ölelim biz kirada oturuyoruz. Sizi ağzımız açık izliyoruz siz ise orman yangınında dünyadan yardım istiyorsunuz. En güzel evlerde oturuyorsunuz ve bıkıyorsunuz ne iki yüzlü dünya bu değil mi?" yorumuna sessiz kalamadı.

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Oktay Kaynarca bu yoruma "Bu fotoğrafa bu yorum! Hemen bir doktora görünmelisin kardeşim" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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