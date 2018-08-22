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Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Başakşehir'de oynadığı futbolla göz dolduran Edin Visca için girişimlere başladı.

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Edin Visca'yla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin Başakşehir'le bir kez daha görüştüğü kaydedildi. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunda ısrarcı olduğu ileri sürülen sarı-lacivertlilerin tüm şartları zorladığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşabileceği bildirildi.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Eidn Visca başakşehir

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