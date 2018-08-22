Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Edin Visca'yla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin Başakşehir'le bir kez daha görüştüğü kaydedildi. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunda ısrarcı olduğu ileri sürülen sarı-lacivertlilerin tüm şartları zorladığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşabileceği bildirildi.
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