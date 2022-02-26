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Edin Visca: Müthiş geri dönüş yaptık

26.02.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Edin Visca, Kayserispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Edin Visca: Müthiş geri dönüş yaptık

Edin Visca, Kayserispor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Edin Visca yaptığı açıklamada, "Maça gergin stresli başladık, neden bilmiyorum. Bireysel olarak kazanmak istedik, bir anca önce sonuçlandırmak istedik. İlk 15 dakika çok basit top kayıpları yaşadık. İki tane basit gol yedik. Hocamızla analiz yapmıştık. Sadece ortalarla etkili oluyorlardı ve öyle gol yedik." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Devre arasında da hoca ile konuştuk. Biz takım olarak güçlü bir takımız ama sahada sakin kalmak, basit oynamak lazım. Müthiş geri dönüş yaptık. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. 3 gün sonra da kupa maçı var, kupada da aynı şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Edin Visca
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