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Edirne'de görenleri şaşkına çeviren manzara: Deniz ciğeri görüldü!

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde, mavi renkte olan deniz ciğeri denizanası görüntülendi.

Edirne'de görenleri şaşkına çeviren manzara: Deniz ciğeri görüldü!
Çiğdem Berfin Sevinç

Saros Körfezi'nde son dönemde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, deniz canlılarının kıyılara gelmesine neden oldu. Erikli köyü sahilinde yaşayanlar, mavi renkte olan deniz ciğeri denizanasını su yüzeyinde görüntüledi. Yaklaşık 40 santimetre çapında olduğu belirtilen denizanası, yuvarlak ve jelimsi gövdesiyle dikkat çekti. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yaşayan bu tür, iri gövdesi, kubbe biçimindeki yapısı ve kalın ağız kollarıyla tanınıyor. Kızıldeniz kökenli olan ve Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e yayılan bu tür, açık mavi rengi ve büyük gövdesiyle biliniyor.

Edirne de görenleri şaşkına çeviren manzara: Deniz ciğeri görüldü! 1

ÇIPLAK ELLE DOKUNMAYIN UYARISI

Deniz ciğeri denizanasının insanlarda genellikle hafif düzeyde yakıcı etkiye neden olduğu ancak temas halinde ciltte kızarıklık, yanma ve alerjik reaksiyonların görülebileceği bildirildi. Bu nedenle vatandaşların denizanasına çıplak elle dokunmaması, kıyıya vurmuş canlılarla da temastan kaçınması öneriliyor.

Edirne de görenleri şaşkına çeviren manzara: Deniz ciğeri görüldü! 2

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Anahtar Kelimeler:
ciğer denizanası Saros körfezi deniz
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