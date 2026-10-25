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Capcom'dan 11,7 milyon kullanıcıyı etkileyen veri ihlali açıklaması

Oyun devi Capcom, 11,7 milyondan fazla kullanıcısını etkileyen büyük çaplı bir veri ihlalini doğruladı. Milyonlarca hesabın e-posta adresinin açığa çıktığı olayın ardından şirket, kullanıcılarını Capcom'u taklit eden dolandırıcılık e-postalarına karşı uyardı.

Capcom'dan 11,7 milyon kullanıcıyı etkileyen veri ihlali açıklaması
Enes Çırtlık

Video oyunu şirketi Capcom, çevrim içi üyelik hizmeti Capcom ID'nin üçüncü bir tarafın yetkisiz erişimine maruz kaldığını açıkladı. 11,7 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyen veri ihlalinde milyonlarca hesaba ait e-posta adresi açığa çıktı.

Şirketin açıklamasına göre, 43 hesaba ait doğum tarihi, cinsiyet, ülke veya bölge ve kullanıcı takma adı bilgileri de ihlalden etkilendi. Ayrıca 196 hesabın şifresinde yetkisiz değişiklikler yapıldı. Capcom, müşterilerin kredi kartı bilgilerinin ise bu veri ihlaline dâhil olmadığını belirtti.

Capcom dan 11,7 milyon kullanıcıyı etkileyen veri ihlali açıklaması 1

ŞÜPHELİ FAALİYETLER 19 EKİM'DE TESPİT EDİLDİ

Capcom, olayın 19 Ekim'de Capcom ID sistemine yönelik olası yetkisiz erişime işaret eden şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesiyle başladığını bildirdi.

Şirket, şüpheli faaliyetleri tespit etmesinin hemen ardından erişimi engellediğini ve olayın nedenini ve kapsamını araştırmaya başladığını açıkladı. Ancak Capcom, yetkisiz erişimin bu müdahaleden önce gerçekleşmiş olduğunu da doğruladı.

Capcom, olayın ardından yerel polise ve güvenlik denetiminden sorumlu dış danışma kuruluna bilgi verdi.

Capcom dan 11,7 milyon kullanıcıyı etkileyen veri ihlali açıklaması 2

HİZMETLER ERİŞİLEBİLİR DURUMDA, KULLANICILARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Capcom, bu olayda kullanılan saldırı yöntemini tespit ettiğini ve buna karşı önlem aldığını duyurdu. Şirket, Capcom ID kullanan tüm hizmetlerin hâlâ erişilebilir durumda olduğunu belirtti. Bunlar arasında çevrim içi oynanış için Capcom ID gerektiren Street Fighter 6 da bulunuyor.

Capcom dan 11,7 milyon kullanıcıyı etkileyen veri ihlali açıklaması 3

Bununla birlikte şirket, açığa çıkan bilgilerin Capcom'u taklit eden dolandırıcılık e-postaları göndermek amacıyla kullanılabileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Bu nedenle Capcom ID kullanıcılarının şüpheli e-postalara karşı dikkatli olması istendi.

Son dönemde veri ihlali yaşayan tek büyük oyun şirketi Capcom değil. Rockstar Games de nisan ayında üçüncü taraf kaynaklı bir veri ihlalinden etkilendiğini doğrulamıştı.

Kaynak: Engadget

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Oyun Capcom
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