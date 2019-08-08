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Edirne'de küçük çocuğa çarpan greyder sürücüsü hakkında savcının yaptığı itiraza ret!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde, küçük çocuğa çarparak ölümüne neden olan greyder sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz, sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Edirne'de küçük çocuğa çarpan greyder sürücüsü hakkında savcının yaptığı itiraza ret!

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını, sulh ceza hakimliği değerlendirdi.Hakimlik, sürücü Akın Cevdet Gündoğan'ın (23) tutuklanması için yapılan itirazı kabul etmedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Akın Cevdet Gündoğan idaresindeki greyder, 1 Ağustos Perşembe günü, Şükrüköy köyü çıkışında, 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarpmış, kazada küçük çocuk hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne greyder sürücüsü

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