Edirne'de küçük çocuğa çarpan greyder sürücüsü hakkında savcının yaptığı itiraza ret!

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını, sulh ceza hakimliği değerlendirdi.Hakimlik, sürücü Akın Cevdet Gündoğan'ın (23) tutuklanması için yapılan itirazı kabul etmedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Akın Cevdet Gündoğan idaresindeki greyder, 1 Ağustos Perşembe günü, Şükrüköy köyü çıkışında, 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarpmış, kazada küçük çocuk hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
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