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Edirne, Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak

28.01.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt: - "Tesla'nın Türkiye'deki noktalar arasına Edirne'yi de almasının ana sebebi Avrupa'yla olan köprü bağımız" - "Bu araçlar Avrupa'da yaygınlaşmaya başladı, araç sayısı arttıkça şarj istasyonları ihtiyacı da bununla beraber artacak"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye'de kuracağı süper şarj istasyonlarından birinin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de hizmete girecek olmasının kente artı değer katacağını söyledi.

Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi.

Türkiye'deki 10 kente süper şarj istasyonu konumu ekleyen Tesla, Edirne, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya'ya istasyon kuracak.

Türkiye'de kurulması planlanan süper şarj istasyonları, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebilecek.

ETSO Başkanı Zıpkınkurt, AA muhabirine, Tesla'nın Edirne'ye süper şarj istasyonu kurmasının kente değer katacağını, elektrikli araç sayısının dünya genelinde hızla arttığını, bu gelişmelere paralel Türkiye'nin de önemli girişimlerde bulunduğunu anlattı.

"Elektrikli araçlar artık dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde. Ülkemizde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimiyle Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG üretiliyor. Montaj aşamasında, önümüzdeki dönemde yerli elektrikli araçlarımızı yollarda göreceğiz." diyen Zıpkınkurt, elektrikli araçların belirli menzillerinin olduğunu ve şarj istasyonları kurulmadan sistemin sağlıklı ilerlemesinin mümkün olamayacağına dikkati çekti.

Tesla'nın Edirne'yi seçmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Zıpkınkurt, "Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin süper şarj istasyonlarından birinin Edirne'ye kurulacak olması bizim için sevindirici. Edirne, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olması açısından stratejik bir nokta. Tesla'nın Türkiye'deki noktalar arasına Edirne'yi de almasının ana sebebi Avrupa'yla olan köprü bağımız." ifadelerini kullandı.

- "Edirne her zaman öncü yatırımların geldiği bir konumda olmuştur"

Edirne'nin Bulgaristan ve Yunanistan sınırındaki gümrük kapılarıyla Avrupa ve Türkiye'yi birbirine bağladığını anımsatan Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Tesla'nın Avrupa'da ciddi yatırımları var. Bu araçlar Avrupa'da yaygınlaşmaya başladı. Araç sayısı arttıkça şarj istasyonları ihtiyacı da bununla beraber artacak. Şarj istasyonu kurulması için Edirne'nin seçilmiş olması, gümrük kapılarımız ve Avrupa'ya açılan kapı olmamızdandır. Edirne her zaman öncü yatırımların geldiği bir konumda olmuştur. Yeniliklere açık bir kentiz. Avrupa'yla olan bağımız sebebiyle büyük şirketlerin ilgisi daha çok oluyor. Bu girişimin Edirne'ye ciddi bir katkısı olacaktır."

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