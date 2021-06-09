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Edirne Ticaret Borsası

09.06.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,499 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören tek ürün, buğday oldu.

Salon satışlarında 3 işlemde 39,5 ton buğday kilogramı en düşük 2,175 lira, en yüksek 2,499 liradan satıldı.

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