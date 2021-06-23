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Edirne Ticaret Borsası

23.06.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,046 liradan satıldı.

Borsada gerçekleşen 8 işlemde 58 ton buğday el değiştirdi.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday Kg 2,3725,046
ArpaKg 2,2732,475

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