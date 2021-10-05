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Edirne Ticaret Borsası

05.10.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,682 liradan işlem gördü

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,682 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,6212,682AyçiçeğiKg5,1196,566ArpaKg2,2592,259

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