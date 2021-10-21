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Edirne Ticaret Borsası

21.10.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3,022 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksekBuğday
2,2973,022Ayçiçeği
6,4336,918Arpa
2,3052,307

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Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
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Kesan
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