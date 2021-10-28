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Edirne Ticaret Borsası

28.10.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3,192 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,1443,192AyçiçeğiKg6,5417,211

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Edirne Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Berkay Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
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