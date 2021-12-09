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Edirne Ticaret Borsası

09.12.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,678 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg4,2014,678AyçiçeğiKg9,1519,512ArpaKg3,3883,388TritikaleKg4,0794,079

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Merkez
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Merkez
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