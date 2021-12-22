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Edirne Ticaret Borsası

22.12.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,559 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarındaki 26 işlemde, 213 ton buğday kilogramı en düşük 4,313, en yüksek 4,559 liradan satıldı.

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