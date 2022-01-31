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Edirne Ticaret Borsası

31.01.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 235 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,4004,235AyçiçeğiKg8,7999,825TritikaleKg3,5023,502

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