Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 79 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 17 işlemde, 183,5 ton buğday, kilogramı en düşük 3 lira 878 kuruş, en yüksek 4 lira 79 kuruştan satıldı.



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