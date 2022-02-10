YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

10.02.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 79 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 17 işlemde, 183,5 ton buğday, kilogramı en düşük 3 lira 878 kuruş, en yüksek 4 lira 79 kuruştan satıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu olduOkulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu oldu
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulunduÇeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu

Edirne Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:33
İkindi
16:21
Akşam
18:48
Yatsı
20:10
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.