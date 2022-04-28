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Edirne Ticaret Borsası

28.04.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,356 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 16 işlemde 92,5 ton buğday, kilogramı en düşük 5,012 lira, en yüksek 5,356 liradan alıcı buldu

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