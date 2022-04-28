EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,356 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 16 işlemde 92,5 ton buğday, kilogramı en düşük 5,012 lira, en yüksek 5,356 liradan alıcı buldu



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