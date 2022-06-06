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Edirne Ticaret Borsası

06.06.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,261 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürün ve canlı hayvanların satış fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,0276,261ArpaKg5,5516,217DanaKg42,15069,090İnekKg28,65048,000DüveKg45,95057,650KoyunKg24,15026,000KuzuKg43,60050,700Süt kuzusuKg45,00049,600TokluKg45,35047,150

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