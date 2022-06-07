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Edirne Ticaret Borsası

07.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,633 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün, buğday oldu.

Salon satışlarında 13 işlemde 103,5 ton buğday, kilogramı en düşük 6,257 lira, en yüksek 6,633 liradan alıcı buldu.

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