Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü ve Selimiye Camisi Külliyesi Alan Yönetim Başkanı Yusuf Şamiloğlu Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Fotoğrafları inceleyen Güneren, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofradaki sürpriz", haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Edirne'deki sığınmacı hareketi", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" adlı fotoğrafına oy kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de yaşam kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un kaydettiği "Tır dorsesinde umuda yolculuk", Fecri Barlık'ın görüntülediği "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü ve Selimiye Camisi Külliyesi Alan Yönetim Başkanı Yusuf Şamiloğlu ise yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in çektiği "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "Van'da çığ felaketi" ve spor kategorisinde Kate Green'in çektiği "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğrafını seçti.

