MAGAZİN

Edis’ten rekorlu klip

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 21:52 | Son Güncelleme

Edis, yeni albümünün ikinci video klibini ‘Yalan’ şarkısına çekti.

Edis’ten rekorlu klip

Ayazağa Ormanları ve Orion Stüdyoları’nda çekilen klip, Türkiye’de ilk kez 80 saniye katsız (montajsız) çekilerek bu anlamda bir rekor kırdı. Klibin yönetmeni Gülşen Aybaba, “Açıkçası klip başladı, öyle bir dans ettiler ki, biz izlemekten her şeyi unuttuk. Ben ondan sonra karar verdim katsız yayınlamaya. Çünkü şu ana kadar gördüğüm en iyi dans eden sanatçı Edis” dedi. Klip 24 saat bile geçmeden 1 buçuk milyonu aşkın izlendi ve Youtube’da trend videolar listesine girdi. ere

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edis Edis klip

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