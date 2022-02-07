Edouard Mendy kimdir, aslen nereli? Édouard Mendy kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

İngiltere Premier Lig’de Chelsea forması giymekte olan kaleci Edouard Mendy, son olarak ülkesi ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayarak kariyerine önemli derecede bir başarı yazmış oldu. 2014 senesinde futbolu bırakma noktasına gelmiş olan Mendy’nin yükselişi filmlere konu olacak tarzda bir hikaye. Peki Edouard Mendy kimdir?

EDOUARD MENDY KİMDİR?

Tam adı Édouard Osoque Mendy olan Édouard Mendy, 1 Mart 1992 tarihinde Montivilliers, Fransa'da dünyaya gelmiştir ve 29 yaşındadır. Kaleci mevkisinde oynayan Fransa'da yetişmiş Senegalli millî futbolcu olan isim, Premier League takımlarından Chelsea'de forma giymektedir.

Ayrıca Mendy'nin Gine-Bissau vatandaşlığı da bulunmaktadır. Oldukça kötü 2 sezon geçirmiş olan dünyanın en pahalı kalecisi Kepa'nın yerine kaleci arayışı sürdüren Chelsea, 24 Eylül 2020 tarihinde Rennes'den Mendy'yi 24+6 milyon avro bedelle transfer etmiştir ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

EDOUARD MENDY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yıllar - Takım - Maç - (Gol)

2011-2014 - Cherbourg - 26 - (0)

2015-2016 - Marseille B - 8 - (0)

2016-2019 - Reims 80 - (0)

2017 - Reims B 1 - (0)

2019-2020 - Rennes 25 - (0)

2020- Chelsea 46 - (0)

Toplam - 186 - (0)



