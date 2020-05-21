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Edremit Belediyesinden üniversite adaylarına tablet desteği

VAN HABERLERİ  | 21.05.2020 13:21 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede maddi durumu iyi olmayan fakat derslerinde başarı elde eden üniversite adaylarına şimdi de tablet dağıttı.Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan öğrencilere Başkan İsmail Say tarafından geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek liselerde okuyan 2 bin 100 üniversite adayına 16 bin 500 adet kaynak kitap dağıtılmıştı.

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede maddi durumu iyi olmayan fakat derslerinde başarı elde eden üniversite adaylarına şimdi de tablet dağıttı.
Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan öğrencilere Başkan İsmail Say tarafından geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek liselerde okuyan 2 bin 100 üniversite adayına 16 bin 500 adet kaynak kitap dağıtılmıştı. YKS’ye hazırlanan öğrencilere her anlamda desteklerini sürdüren Başkan Say, bu kez ise maddi durumu düşük olan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere tablet desteği sundu. Derslerinde başarı elde eden öğrencileri Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile belirleyen Başkan Say, ev ev gezerek öğrencilere tabletlerini dağıttı. Gerek hayırsever vatandaşlar, gerekse de Başkan Say’ın destekleriyle toplanan tabletler öğrencilere verildi.

Kampanyaya hayırseverlerden destek yağdı
Tabletlerin dağıtımı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sosyal medya aracılığı ile öğrencilerden gelen ihtiyaca yönelik talepler doğrultusunda kampanya başlattıklarını belirtti. Bugün de o kampanya kapsamında tabletlerin dağıtımını gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Say, “Sembolik olarak bugün 3 öğrencimize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte tabletlerini verdik. Özellikle başarılı olan fakat maddi imkanı olmayan lise son sınıfta olup üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize katkıda bulunduk. Böylesi bir kampanyada çağrımıza uyarak bizlere tablet gönderen bütün hayırsever ve iş adamlarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız da, öncesinden vermiş olduğumuz kaynaklar ve bu hafta dağıttığımız tabletler aracılığıyla başarılı sonuçlar alırlar. Ben şimdiden tüm öğrencilerimize YKS’de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin de, her zaman öğrencilerin başarıları için eğitim camiasının yanında yer alan ve eğitimde iyi başarı elde edilmesi için çabalayan Başkan Say’a teşekkür etti. Eğitim öğretim yılının başlangıcından bu yana okulların tadilatı için her türlü desteği sunan Başkan Say’ın böylesi zor süreçte de öğrenciler için ciddi katkılar sunduğunu kaydetti.
Kendilerine sunulan desteklerde dolayı Başkan İsmail Say’a teşekkür eden öğrenciler ise başarı sözü verirken, velileri de böylesi süreçlerde sunulan desteklerin takdire şayan olduğunu kaydederek Başkan Say’a şükranlarını sundular.

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