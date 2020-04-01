YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te sağlık çalışanlarına yıldızlı oteller ücretsiz tahsis edildi

Edremit’te sağlık çalışanlarına yıldızlı oteller ücretsiz tahsis edildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.04.2020 14:25 | Son Güncelleme

Edremit’te korona virüs salgını nedeniyle risk grubu içeresinde yer alan sağlık çalışanlarının belediyeye ait yıldızlı otellerde ücretsiz konaklamasıyla ilgili Edremit Belediyesi ile Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs (Covit-19) salgınına karşı Edremit Belediyesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde mücadele ediyor.

Edremit’te sağlık çalışanlarına yıldızlı oteller ücretsiz tahsis edildi

Edremit’te korona virüs salgını nedeniyle risk grubu içeresinde yer alan sağlık çalışanlarının belediyeye ait yıldızlı otellerde ücretsiz konaklamasıyla ilgili Edremit Belediyesi ile Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs (Covit-19) salgınına karşı Edremit Belediyesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde mücadele ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın sağlık çalışanlarının belediyeye ait tesislerde ücretsiz olarak konaklayabileceğini açıklamasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Edremit İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Can tarafından imzalanan protokole göre Edremit ilçesinde ki sağlık çalışanları belediyeye ait otellerde ücretsiz olarak konaklayabilecek.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İlçe Sağlık Müdürlüğü’yle imzalanan iş birliği protokolüyle Edremit Belediyesi olarak toplum sağlığı adına belediyenin tüm imkanlarının seferber edileceğini ifade etti. Edremit İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Can, Başkan Arslan’a destekleri nedeniyle teşekkür etti.
Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Kelemençe’nin de katıldığı imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, “Bu zorlu günler gece gündüz bizim sağlığımız için kendi sağlıklarını hiçe sayan tüm sağlık personelimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bu dönemde elimizden gelen her türlü desteği kendilerine vermeye hazırız. Yetkimiz dahilindekii tüm önlemleri güçlendireceğiz. Belediye ve tüm kurumlarla iş birliği içerisinde yurttaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:20
Sabah
06:46
Öğle
13:17
İkindi
16:51
Akşam
19:39
Yatsı
20:59

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Bacakoğlu Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Havacılar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.