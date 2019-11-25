Edward Norton, Leonardo DiCaprio’nun hayatını kurtarmış

Edward Norton’ın Galapagos Adaları’nda deniz biyoloğu Sylvia Earle ile dalış turunun sonuna yaklaştıkları sırada Leonardo DiCaprio’nun imdadına yetiştiği 2016’da ortaya çıkmıştı.

DiCaprio bir grup fulya balığının peşinden tekrar suya dalmıştı. Tecrübeli bir dalgıç olan Norton, dalışı tamamlamak için yeterli oksijeninin kalmadığını düşündüğü DiCaprio’nun peşinden gitmişti.

The Jonathan Ross Show’da konuşan Norton, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmaya karar verdi ve “Bu hikayede biraz gerçeklik payı var” dedi.

Norton, “Hak ettiğinden biraz fazla abartıldı” diye de itiraf etti.

Daha sonra Norton yaşanan hadiseyi şöyle anlattı:

Galapagos Adaları’ndaydık. Müthiş bir denizbilimci olan Sylvia Earle ile tüplü dalış yapıyorduk (…) Leo’yu uzun zamandır tanıyorum, etrafında hayvanlar olunca aklını yitiriyor. Gerçekten onlar için çocuksu bir tutkusu var (…) 100 benekli fulya balığı sürüsü altımızdan geçti ve ben onun yüzündeki ifadeyi gördüm (…) Fotoğraf makinasıyla baktığını gördüm. 16 yaşımdan beri dalış yapıyorum. Düşünceli bir şekilde saatime baktım ve ‘tüpümüzün bitmesi çok yakın’ dedim (…) Dalıp gittiğini gördüm ve bunun iyi bir şey olmadığını biliyordum, bu nedenle onu takip ettim çünkü kendi kendime düşündüm, o bu balıkların peşinden gidiyor, havası bitecekti ve bitti de.

'ÇOK ÇILGINCAYDI'

İklim değişikliğiyle ilgili çekilen Selden Önce (Before The Flood) belgeselinde DiCaprio’yla çalışan yönetmen Fisher Stevens, 2016’da GQ dergisine yaptığı açıklamada, Norton’ın kendi oksijenini "buddy breathing" (acil durumda iki dalgıcın aynı tüpten oksijen almasına dayanan bir kurtarma yöntemi, ed.n.) olarak bilinen teknik sayesinde DiCaprio’yla paylaştığını söylemişti.

Stevens açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Edward Norton dalış arkadaşımdı (…) Derinlere iniyoruz ve 300 benekli ve beneksiz fulya balığı görüyoruz, inanılmaz bir dalıştı. Leo, Sylvia’yla fırlayıp gitti, Edward benim önümde gidiyordu, 20 dakika sonra onları kaybettiğimi biliyorum (…) Sonra Leo’nun başka tüpten oksijen aldığını gördüm çünkü Leo’nun tüpü oksijen kaçırıyordu, Edward onu kurtarmak zorundaydı! Bir hayli çılgıncaydı (…) Aslında benim için biraz filme çekti, görüntü bir saniye için iyiydi ama sonra nefes alamadığında epey titriyordu. Fakat bu yolculukta gerçekten kenetlendik.



