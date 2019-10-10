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Edward Norton’un hayalindeki Hulk

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 10.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

The Incredible Hulk filminde başrolü üstlenen ve Bruce Banner'ı canlandıran Edward Norton, yıllar sonra Marvel’dan neden ayrıldığını açıkladı.

Edward Norton’un hayalindeki Hulk

Marvel Sinematik Evreni’nin ortaya çıkardığı yapımların en kötüleri arasında yer alan ve vizyona girdiği dönem yalnıza 263 milyon dolar gelir elde eden The Incredible Hulk filminin başrol oyuncusu Edward Norton, yıllar sonra konuştu. Edward Norton, filmin senaryosunu yazan Zak Penn’e film için farklı bir konsept sunduğunu ve bunun reddedildiğini açıkladı.

The New York Times ile röportaj yapan Edward Norton, çizgi roman serisini çok sevdiğini ama Christopher Nolan’ın Batman serisinde olduğu gibi bu filmin de; uzun, karanlık ve ciddi bir seri olmasını istediğini dile getirdi.

İki filmlik fikir sunan oyuncu, önce Hulk’ın nasıl ortaya çıktığını ve aslında onu bir hayalperest olarak sahneye taşımak istediğini belirtti. İlk başta bu fikri onay almış olsa da sonrasında Marvel cephesi bu önerileri iptal etmiş. Başarılı aktör, her şeye rağmen The Incredible Hulk filminin yapımında iyi vakit geçirdiğini de sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
The Incredible Hulk Bruce Banner Edward Norton

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