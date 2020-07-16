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Edwin Gyasi Beşiktaş'la anlaştı iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2020 09:00 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, CSKA Sofya ile yollarını ayıran sağ kanat Edwin Gyasi ile anlaşmaya vardığı ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

Edwin Gyasi Beşiktaş'la anlaştı iddiası

Süper Lig'de yeni sezon planlarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Football Ghana'nın, CSKA Sofya'daki sözleşmesinin bitişiyle takımdan ayrılan Edwin Gyasi'nin siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya vardığı ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Haberde Gyasi'nin Avrupa'dan birçok talibinin olduğu ancak taleplerini karşılayan kulübün Beşiktaş olduğu belirtildi.

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60 MAÇTA 6 GOL, 10 ASİST

2018'de Norveç ekibi Aalesund'dan CSKA Sofya'ya transfer olan Gyasi, Bulgar ekibinde toplam 60 maçta süre alıp 6 gol ve 10 asistlik skor katkısında bulundu. Gyasi'ye CSKA'daki son maçında plaket verildi.

AZ Alkmaar altyapısında yetişen 29 yaşındaki kanat oyuncusu bugüne kadar Gana Milli Takımı formasını da 5 kez sırtına geçirdi. 1.85 boyundaki Gyasi geçmişte Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda ve Dallas formaları da giydi.

(NTV SPOR)


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