Edwin Gyasi Beşiktaş'la anlaştı iddiası

Süper Lig'de yeni sezon planlarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Football Ghana'nın, CSKA Sofya'daki sözleşmesinin bitişiyle takımdan ayrılan Edwin Gyasi'nin siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya vardığı ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Haberde Gyasi'nin Avrupa'dan birçok talibinin olduğu ancak taleplerini karşılayan kulübün Beşiktaş olduğu belirtildi.

60 MAÇTA 6 GOL, 10 ASİST

2018'de Norveç ekibi Aalesund'dan CSKA Sofya'ya transfer olan Gyasi, Bulgar ekibinde toplam 60 maçta süre alıp 6 gol ve 10 asistlik skor katkısında bulundu. Gyasi'ye CSKA'daki son maçında plaket verildi.

AZ Alkmaar altyapısında yetişen 29 yaşındaki kanat oyuncusu bugüne kadar Gana Milli Takımı formasını da 5 kez sırtına geçirdi. 1.85 boyundaki Gyasi geçmişte Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda ve Dallas formaları da giydi.

(NTV SPOR)