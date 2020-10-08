Efecan Karaca: Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim

A Milli Takım oyuncusu Efecan Karaca, Almanya ile 3-3 berabere kalınan maçı değerlendirdi.
Efecan Karaca açıklamasında; "Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık ama bizim milli takım da çok güçlü. Bu hazırlık maçı iyi bir sınav oldu. Maçın hakkı beraberlikti, müthiş mücadele gösterdik. Almanya gibi zorlu bir rakip karşısında verdiği şans için hocama teşekkür ederim." dedi.
Milli oyuncu açıklamasının devamında; "Milli Takım'da 3. maçım, 2. 11'im, Almanya'ya karşı gol attım. Bu beni çok duygulandırdı. Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.
Efecan Karaca, Uluslar Ligi maçları ile ilgili; "Bir an önce bu maçı unutup, dinlenip, Rusya ve Sırbistan maçlarına hazırlanacağız. Onlar resmi maç, iyi hazırlanıyoruz. Bugün iyi bir sınav verdik, iyi hazırlık maçı yaptık. İnşallah Rusya maçına kadar hazır olup, Rusya'yı Rusya'da yenmek istiyoruz." dedi.
Roma'dan Zeki'ye kanca!
Galatasaray'da son dakika kararı! Kadro dışı kalıyor...
Terim ile yönetimin arası iyice gerildi!
Sıcak gelişme! Rodrigues geri dönüyor...
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İmzayı attı...
Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu!
'Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum'
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Beşiktaş ve transfer gerçeğini açıkladı
Vusala Seyfaddinova ALGSpor'da
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
Löw: Leno ve Havertz ilk 11'de oynayacak
Ve Nikola Kalinic imzayı attı! İşte yeni takımı....
Okuyucu Yorumları 0 yorum