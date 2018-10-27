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Efecan Şenolsun'un tacizine uğradığını söyleyen Elit İşcan olayı yargıya taşıdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

'Yaşamayanlar' adlı internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını ve yapım ekibinin ile ajansının duruma ilişkin herhangi bir şey yapmadığını iddia ederek konuyu yargıya taşıdı. Efecan Şenolsun ise "Kamuoyu yaratmak için gerçek dışı şeyler anlatıyor" dedi.

Efecan Şenolsun'un tacizine uğradığını söyleyen Elit İşcan olayı yargıya taşıdı

TV yapımı olan ve İstanbul’da geçen bir vampir hikâyesinin anlatıldığı ‘Yaşamayanlar’ dizisinin setinde ‘cinsel taciz’ olayının yaşandığı öne sürüldü.

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Oyuncu Elit İşcan (24), çekim esnasında rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından fiziksel ve sözlü cinsel tacize uğradığını iddia etti. Elit İşcan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu iddialara yer verdi:

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'TACİZ VE KÜFÜR ETTİ'

“Dizinin son bölüm çekiminde, karavanda reji ve makyaj ekibinden arkadaşlarım ile otururken Efecan Şenolsun durduk yerde bana hakaret etti ve gitti. Alkollü olduğunu öğrendim. Aynı gece farklı zamanlarda iki kez daha bulunduğum yere gelip vücut dokunulmazlığımı da ihlal ederek açıkça cinsel tacizde bulundu.

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Çok ağır küfürler savurdu, hakaret etti. Üç ayrı olayın da tanıkları var. Avukatıma yaşadıklarımı anlattıktan sonra ‘cinsel taciz’ diye adlandırdığım bu durumun aslında ‘cinsel saldırı’ olduğunu öğrendim.

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'AJANSIMIZ SESSİZ KALDI'

Efecan Şenolsun’un alkollü olması nedeniyle vereceği tepkiyi kestiremediğimden ve set gidişatını aksatmamak için tepkimi kendisinden uzaklaşarak gösterdim.

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Ertesi sabah maruz kaldığım cinsel saldırı ve küfürleri, hem yapım ekibine hem de ikimizin o dönem bağlı olduğu ajans; Icon’a ilettim. Benden süre istendi. Bekledim. Ancak aradan geçen zamana rağmen hiçbir adım atılmadı.

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'FARKINDALIK ARTSIN'

Bu konudaki farkındalığın artırılması, film setlerinde yaşanan bu ve benzeri durumların görünür kılınması ve tekrar yaşanmaması, yüksek sesle yapılan itirazların yaygınlaşması ve elbette maruz kaldığım olaylar nedeniyle cinsel saldırı ve hakaretlerde bulunan Efecan Şenolsun’un cezalandırılması için hukuki işlemleri başlattım ve şikayetçi oldum.

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EFECAN ŞENOLSUN YALANLADI

Efecan Şenolsun ise şu açıklamayı yaptı:

"5 ay önce Elit İşcan ile aramızda ‘sözlü’ bir olay yaşandı. O güne kadar yakın iki çalışma arkadaşıydık. Ancak o günden sonra hakkımda ‘asılsız’ bazı iddialarda bulunmaya başladı.

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'ASIL BANA TACİZ VE MOBİNG YAPILDI'

Avukatımla aldığım karar neticesinde 5 aydır susuyor ve bekliyorum. 5 ay içinde sektörde hakkımda sürekli konuşarak kamuoyu yaratmaya çalıştı, anlatımları değişti... Kamuoyu yaratmak için gerçek dışı şeyler anlatmaya başladı... Asıl bu 5 aydır bana taciz ve mobbing yapıldı. Ben de gerekli hukuksal süreci başlatıyorum. Çünkü iddialar art niyetlidir.

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ELİT İŞCAN KİMDİR?

Elit İşcan, 12 Ocak 1994, İstanbul doğumlu, oyuncu. İlk filmi olan "Beş Vakit", başrolünü oynadığı "Hayat Var" ve "Mustang" filmleriyle tanınıyor.

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Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biri. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda "Beş Vakit" filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. "Küçük Kadınlar" dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

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2008'de Reha Erdem'in yönettiği "Hayat Var" filminde "Hayat" karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülü'ne aday gösterildi.

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2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği "Mustang" filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

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DİZİNİN OYUNCULARI TEPKİ GÖSTERDİ

"Yaşamayanlar" dizisinin oyuncuları, bazı ünlü isimler ve sendika şu açıklamaları yaptı:

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KEREM BÜRSİN, BİRKAN SOKULLU VE SELMA ERGEÇ:

Söz konusu olaya şahit değildim. Ancak, şiddet, taciz ve cinsiyet ayrımcılığının her türlüsüne karşıyım. Yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Hukuki süreci de yakından takip ediyor olacağım.

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OYUNCULAR SENDİKASI:

Oyuncular Sendikası olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

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FUNDA ERYİĞİT:

Geçmiş olsun Elit. Ancak emsal karar çıkmadıkça hiçbirimiz için geçmeyecek.

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HAZAL KAYA:

Anlaşılır gibi değil... Geçmiş olsun Elit! Yanındayız...

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FARAH ZEYNEP ABDULLAH:

Kim daha fena bilmiyorum... Yapan mı, göz yuman mı? Yanındayız.

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Efecan Şenolsun elit işcan taciz Yaşamayanlar

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