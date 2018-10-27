Efecan Şenolsun'un tacizine uğradığını söyleyen Elit İşcan olayı yargıya taşıdı

TV yapımı olan ve İstanbul’da geçen bir vampir hikâyesinin anlatıldığı ‘Yaşamayanlar’ dizisinin setinde ‘cinsel taciz’ olayının yaşandığı öne sürüldü.

Oyuncu Elit İşcan (24), çekim esnasında rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından fiziksel ve sözlü cinsel tacize uğradığını iddia etti. Elit İşcan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu iddialara yer verdi:

'TACİZ VE KÜFÜR ETTİ'

“Dizinin son bölüm çekiminde, karavanda reji ve makyaj ekibinden arkadaşlarım ile otururken Efecan Şenolsun durduk yerde bana hakaret etti ve gitti. Alkollü olduğunu öğrendim. Aynı gece farklı zamanlarda iki kez daha bulunduğum yere gelip vücut dokunulmazlığımı da ihlal ederek açıkça cinsel tacizde bulundu.

Çok ağır küfürler savurdu, hakaret etti. Üç ayrı olayın da tanıkları var. Avukatıma yaşadıklarımı anlattıktan sonra ‘cinsel taciz’ diye adlandırdığım bu durumun aslında ‘cinsel saldırı’ olduğunu öğrendim.

'AJANSIMIZ SESSİZ KALDI'

Efecan Şenolsun’un alkollü olması nedeniyle vereceği tepkiyi kestiremediğimden ve set gidişatını aksatmamak için tepkimi kendisinden uzaklaşarak gösterdim.