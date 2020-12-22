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Efes Antik Kenti nerede? Efes Antik Kenti tarihi - Efes Antik Kenti Giriş Ücreti - Efes Antik Kenti hakkında bilgi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 22.12.2020 10:33 | Son Güncelleme:
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Efes Antik Kenti nerede? Efes Antik Kenti tarihi - Efes Antik Kenti Giriş Ücreti - Efes Antik Kenti hakkında bilgi

Bir şaheser Efes'e gidiyoruz bugün. Tarihte kısa bir yolculuğa çıkarıyor bizi Efes Antik Kenti. Antik Yunan ve sonrasında Antik Roma dönemlerinde geziyor, muhteşem mimarilerine, alışkanlıklarına, yaşam biçimlerine göz atıyoruz.

Hititlerden günümüze gelen Efes Antik Kenti'nin ilk kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına dayanıyor. 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası seçilen kente yılın her dönemi yerli yapancı turistler akın ediyor. Efes antik kenti, günümüze kadar ulaşamayan ama tüm dünyanın tanıdığı dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağına da ev sahipliği yapıyor. Yazıda, dillere destan bu kentle ilgili Efes Antik Kenti hangi şehirdedir, hangi uygarlığa aittir, giriş ücreti, tarihi sorularına yanıt bulabileceksiniz.

EFES ANTİK KENTİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

  • Efes Antik Kenti hangi ilimizdedir?
    İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içinde bulunuyor. Selçuk-Kuşadası yolu üzerinde bulunan Efes Antik Kenti, İzmir merkeze 83 km, Selçuk ilçe merkezine 3,5 km uzaklıkta yer alıyor.

  • Efes Antik Kenti'ne nasıl gidilir?
    Bireysel araçla: Efes Antik Kenti, Selçuk-Kuşadası yolu üzerinde bulunuyor. İzmir’den Kuşadası’na doğru devam ettiğinizde, Efes Antik Kenti tabelalarını takip ederek Efes'e rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

efes antik kenti

En yakın havaalanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Efes Antik Kenti’ne 62 km uzaklıkta bulunuyor. Havalimanından antik kente ulaşmak için araç kiralayabilir, ya da İZBAN'ı kullanabilirsiniz. İZBAN le gidecekseniz Efes’e ulaşmak için, Tepeköy İstasyonu’nda inip, Selçuk yönünde aktarma yapmanız gerekiyor. Selçuk’ta indiğinizde ilçe merkezinden hareket eden minibüsleri kullanarak Efes Antik Kenti'ne ulaşabilirsiniz.

EFES ANTİK KENTİ NASIL YAPILDI?

Tarihte birçok kez kurulan Efes Antik Kenti ile ilgili farklı rivayetler ve bilgiler mevcut. Bu rivayetlerden biri Efes’in ilk olarak amazon adıyla anılan kadın savaşçılar tarafından kurulduğu. İsminin Arzawa (Ana Tanrıça Kenti) Krallığı’nın bir şehri olan Apasas’tan geldiğine inanılıyor.

efes antik kenti

Bugün gezebildiğimiz Efes'in kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına dayanıyor. Tarihte Helenistik dönem, Roma, Bizans (Doğu Roma), Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar aktif yerleşim yeri olarak kullanılıyor.

EFES ANTİK KENTİ TARİHİ

Efes, Antik Yunan Kralı Kodros’un oğlu Androklos tarafından kurulmuş. Çok beğendiği Ege kıyılarında bir kent kurmak isteyen Androklos, Delfi rahibine danışmış ve rahibin bir balık ve yaban domuzunu takip etmesini söylemesi Androklos'u buralara kadar sürüklemiş.

Androklos ve adamları Ege denizindeki seyahatlerini tamamlayıp karaya çıkmışlar. Ateş yakarak tuttukları balıkları pişirirlerken çalıların arasından çıkan bir yaban domuzu, balığı kapıp kaçmış. Androklos rahibin sözlerini hatırlamış : “Bir balık ve bir yaban domuzu sana yol gösterecek.” Kehanet gerçekleşmiş ve burada bir kent kurmaya karar vermişler.

efes antik kenti

Androklos'un kurduğu ve büyüttüğü kent M.Ö. 129 yılında Bergama Kralı Attolos’un bölgeyi miras olarak bırakması ile Romalıların hakimiyetine girmiş.

1304 yılında Türk beyliklerine geçen Efes 1402 yılında Moğol saldırılarında nasibini almış ve büyük tahribata uğramış. 1425 yılında ise şehri Osmanlı fethetmiş.

Ticari olarak büyük öneme sahip olan Efes Antik Kenti yıllar içinde önemli br dini merkez haline de gelmiş. Osmanlı'nın fethinden sonra ise büyük hızla önemini kaybetmiş.

EFES ANTİK KENTİ HAKKINDA BİLGİ

Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyenlerin en sık sorduğu ve merak ettiği konuları ele alalım.

efes antik kenti

  • Efes Antik Kenti'ne ne zaman gidilir?
    Yılın her dönemi ziyaret edebilirsiniz. Bahar aylarında çevrenin yeşillenmesi, havaların ısınması ile geziniz daha keyifli olabilir.

  • Efes Antik Kenti Giriş Ücreti ne kadar?
    Efes Ören Yeri giriş ücreti 100 tl.

  • Efes Antik Kenti'nde müzekart geçerli mi?
    Evet, Efes Antik Kenti'nde müzekart geçerli. Eğer müzekartınız yoksa buradan çıkartabilirsiniz.

  • Efes Antik Kenti ziyaret saatleri
    Efes Antik Kenti'ni her gün ziyaret edebilirsiniz.
    Yaz Dönemi
    1 Nisan - 1 Ekim
    Açılış Saati: 08:00
    Kapanış Saati: 19:30

Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 16:00

  • Efes Antik Kenti'nde otopark var mı?
    Efes Antik Kenti’nde otopark mevcut ve ücreti 10 TL.

EFES ANTİK KENTİ BÖLÜMLERİ

Efes Antik Kenti gezilecek yerler oldukça fazla. O nedenle program yaparken buraya 2-3 saatinizi ayırmalısınız.

efes antik kenti

  • Mil Taşları
  • Tiyatro Gymnasiumu ve Büyük Tiyatro
  • Liman Caddesi
  • Meryem Kilisesi
  • Mermer Cadde
  • Aşk Evi
  • Celcus Kütüphanesi
  • Kuretler Caddesi
  • Yamaç Evler
  • Hadrian Tapınağı
  • Skolastika Hamamları
  • Odeon
  • Prytaneion
  • Domitian Tapınağı
  • Efes Devlet Agorası
  • Artemis Tapınağı
  • Ayasuluk Tepesi
  • Ayasuluk Kalesi
    1. Jean Bazilikası
  • İsa Bey Camii
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