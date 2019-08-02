eFootball PES 2020 sistem gereksinimleri yayınlandı

Pro Evolution Soccer 2020 PC için Steam’da 199 TL fiyat etiketine sahip. Pro Evolution Soccer 2020 Legend Edition sürümü ise 299 TL. Xbox One’da ise Pro Evolution Soccer 2020 Standart sürüm 345 TL, Legend Edition sürümü ise 497 TL fiyata sahip.

PlayStation 4’te ise Pro Evolution Soccer 2020 tam 409 TL Legend Edition sürümü ise 589 TL fiyat ile oyuncularla buluşacak. Pro Evolution Soccer 2020’nin en pahalı PlayStation 4’te satılacağını söyleyebiliriz.

eFootball PES 2020 minimum sistem gereksinimi!

İşletim sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 – 64bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

RAM: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Version 11

Depolama: 40 GB boş alan

Çözünürlük: 1280 x 720

eFootball PES 2020 önerilen sistem gereksinimi!

İşletim sistemi: Windows 10 – 64bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

DirectX: Version 11

Depolama: 40 GB boş alan

Çözünürlük: 1920 x 1080

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