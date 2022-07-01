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Efradını cami ağyarını mani bir şekilde ne demek? Efradını cami ağyarını mani deyiminin anlamı ne?

01.07.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efradını cami ağyarını mani deyiminin anlamı merak ediliyor. Söz konusu deyim bir Osmanlı deyimidir. Efrat kelimesi kişiler, topluluklar anlamına gelmektedir. Peki "Efradını cami ağyarını mani bir şekilde" ne demek? Efradını cami ağyarını mani deyiminin tüm kelimelerinin anlamı nedir? İşte deyim ile ilgili ayrıntılar...

Efradını cami ağyarını mani bir şekilde ne demek? Efradını cami ağyarını mani deyiminin anlamı ne?

Osmanlıca kelimelerden oluşan "Efradını cami ağyarını mani" deyiminin anlamı ve içerisinde yer alan kelimelerin manası merak ediliyor. Efradını Cami Ağyarını Mani deyimi, belagat ve hitabet gibi söz sanatlarında en önemli kurallardan biri olarak tarif edilmektedir. İşte deyimin anlamı...

EFRADINI CAMİ AĞYARINI MANİ NE DEMEK?

Deyimde yer alan 'Efrat' kelimesi fert kelimesinin çoğulu olarak tanımlanmaktadır. Efrat, ayrıca kişiler ve topluluklar manasını da taşımaktadır. Cami ise toplanılan ve içine alan gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Ağyar kelimesinin kökü ''gayrı''dır. Ağyar kelimesi de ötekiler, başkaları ve diğerleri gibi anlamlar taşımaktadır.

Deyimde yer alan mani kelimesinin Türkçe karşılığı da önlemek, engel olmak, dışarıda tutmak anlamlarına gelmektedir. Deyim, bir Osmanlı deyimidir. Efradını Cami Ağyarını Mani sözü, belagat ve hitabet gibi söz sanatlarında çokça kullanılmaktadır.

Kelimelerin anlamları dışında "Efradını Cami Ağyarını Mani" deyiminin anlamı da merak ediliyor. Söz konusu deyim, bir şeyin tam ve mükemmel olabilmesi amacıyla gerekli olan en ufak unsurları içinde barındırması ancak gereksiz olan en ufak diğer unsurları ise dışarıda bırakması anlamında kullanılmaktadır. Yani tam ve eksiksiz manalarını da taşımaktadır. Ne bir eksik ne de bir fazla anlamına gelmektedir. Bu söz öbeği, meseleyi tam olarak anlatmayı ifade eder.

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Deyim bir konuyla ilgili en önemli kısımları anlatmayı ifade etmektedir. Önemsiz ve gereksiz kısımları ise dile getirmemek gerek yazarken gerek konuşurken tüm diğer gereksiz ayrıntılardan kaçınmayı anlatır.

EFRADINI CAMİ AĞYARINI MANİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

    • Efradını cami ağyarını mani konuşmak, etkili iletişimin en önemli kurallarından biridir.

  • Efradını cami ağyarını mani sözüne itimat eden kişiler, ne çok konuşurlar ne de sözü yarım bırakırlar.

  • Kişiler hem konuşurken hem de yazarken efradını cami ağyarını mani kuralına uymalıdır.


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