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Efsane dizi Breaking Bad’in filmi için kadro tamam

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SİNEMA TV  | 25.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

Bryan Cranston, sürpriz bir kararla Breaking Bad filminde rol alacağını açıkladı.

Efsane dizi Breaking Bad’in filmi için kadro tamam

Geçtiğimiz aylarda hazırlıklarına başlanan Breaking Bad filmiyle ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Bryan Cranston, daha önce filmde rol almayacağını açıklamıştı. Anlaşılan Cranston bu kararından vazgeçti. Dizinin kaldığı yerden, Aaron Paul’un canlandırdığı Jesse Pinkman’ın hayatına odaklanacak filmde Bryan Cranston, yani Walter White da yer alacak. Film, dizinin finalinin ardından yaşananları konu alacak.

Filmde Krysten Ritter, Jonathan Banks, Jesse Plemons, Matt Jones, Tess Harper, Robert Forster, Kevin Rankin ve Charles Baker gibi pek çok eski dostu tekrar göreceğiz. Tabii bu isimlerin bazıları dizide hayatını kaybettiği için nasıl ve ne şekilde hikayeye dahil olacaklarını bilmiyoruz. Muhtemelen televizyonlarda devam eden Better Call Saul dizisinde olduğu gibi bol bol flashback’li sahneler bizleri bekliyor olacak.

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Breaking Bad’in 2013 yılında yayınlanan finalinin sonrasında yaşananları anlatacak olan film, Jesse Pinkman’ın polislerden kaçmak için verdiği mücadeleyi konu alacak. Dizide Jesse Pinkman’a hayat veren Aaron Paul’un filmde bu rolle geri döneceği bir süredir biliniyordu. Walter White karakteri ile hafızalara kazınan Bryan Cranston’ın ise Broadway’deki projeleriyle meşgul olacağı için filmde yer alamayacağı konuşuluyordu. Çekimleri bu ay sonunda New Mexico’da başlayacak ve Şubat sonunda tamlanacak filmi, dizinin yaratıcısı Vince Gilligan yazacak ve yüksek ihtimalle yönetecek. Filmin proje adı Greenbrier. Vizyon tarihi henüz belli değil.


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