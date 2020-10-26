Efsane dizi 'The Addams Family' yıllar sonra dönüyor! Üstelik yönetmeni Tim Burton

“The Addams Family”, 1930’larda Amerikalı çizer Charles Addams’ın karikatür serisi olarak başladığı serüveninde 1964’te televizyon dizisi uyarlamasıyla dünya çapında üne kavuştuktan sonra animasyondan sinema filmine, çizgi romandan video oyunlarına birçok farklı formatta karşımıza çıktı.

Duvar'ın Bantmag'dan aktardığına göre, karakterleriyle farklı kuşakların gözdesi hâline gelen aile tekrar televizyona dönüyor.

Dizinin yönetmen koltuğundaki isim de Tim Burton olacak.

Tim Burton’ın televizyona yapacağı ilk iş olacak serinin senaryosu, “Smallville”in yaratıcıları Alfred Gough ve Miles Millar’a emanet. İkili aynı zamanda yapımcı ve proje sorumlusu olarak da diziye dâhil olacak.

