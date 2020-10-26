MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Efsane dizi 'The Addams Family' yıllar sonra dönüyor! Üstelik yönetmeni Tim Burton

Efsane dizi 'The Addams Family' yıllar sonra dönüyor! Üstelik yönetmeni Tim Burton

26.10.2020 14:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Efsane dizi 'The Addams Family' yıllar sonra dönüyor! Üstelik yönetmeni Tim Burton

Amerikalı çizer Charles Addams’ın karikatür serisi “The Addams Family” Tim Burton tarafından çekilecek. Dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi gibi diğer ayrıntıları ilerleyen zamanda netleşecek.

“The Addams Family”, 1930’larda Amerikalı çizer Charles Addams’ın karikatür serisi olarak başladığı serüveninde 1964’te televizyon dizisi uyarlamasıyla dünya çapında üne kavuştuktan sonra animasyondan sinema filmine, çizgi romandan video oyunlarına birçok farklı formatta karşımıza çıktı.

Duvar'ın Bantmag'dan aktardığına göre, karakterleriyle farklı kuşakların gözdesi hâline gelen aile tekrar televizyona dönüyor.

Dizinin yönetmen koltuğundaki isim de Tim Burton olacak.

Tim Burton’ın televizyona yapacağı ilk iş olacak serinin senaryosu, “Smallville”in yaratıcıları Alfred Gough ve Miles Millar’a emanet. İkili aynı zamanda yapımcı ve proje sorumlusu olarak da diziye dâhil olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Uğur Gülbaharlı'nın ilk solo albümü "Anlatılmamış Hikayeler" müzikseverlerle buluşuyor!Uğur Gülbaharlı'nın ilk solo albümü "Anlatılmamış Hikayeler" müzikseverlerle buluşuyor!
Hayallerine veda etti! 'Arkama dönüp baktığımda...'Hayallerine veda etti! 'Arkama dönüp baktığımda...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü

Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti

Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti

Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti

Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Uğur Gülbaharlı'nın ilk solo albümü "Anlatılmamış Hikayeler" müzikseverlerle buluşuyor!

Uğur Gülbaharlı'nın ilk solo albümü "Anlatılmamış Hikayeler" müzikseverlerle buluşuyor!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hasan Sabbah o diziye konu oluyor!

Hasan Sabbah o diziye konu oluyor!

27 Haziran’da doğanlar hangi burç, özellikleri neler?

27 Haziran’da doğanlar hangi burç, özellikleri neler?

26 Haziran’da doğanlar hangi burç, özellikleri neler?

26 Haziran’da doğanlar hangi burç, özellikleri neler?

Diğer Haberler

Ataol Behramoğlu isyan etti: Bana ait değil! Ataol Behramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ataol Behramoğlu sözleri

Ataol Behramoğlu isyan etti! 'Bana ait değil'

Dan Brown: Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul! Dünyaca ünlü yazar Dan Brown kimdir? Dan Brown kitapları nelerdir?

Dünyaca ünlü yazardan İstanbul itirafı!

Uğur Gülbaharlı'nın ilk solo albümü "Anlatılmamış Hikayeler" müzikseverlerle buluşuyor!

Uğur Gülbaharlı'nın ilk solo albümü "Anlatılmamış Hikayeler" müzikseverlerle buluşuyor!

Kurtalan Eskpres grubunun bateristi Sefa Ulaştır hayatını kaybetti

Müzik dünyasını yasa boğan ölüm!

Google, Oğuz Atay’ı unutmadı! Oğuz Atay kimdir? Hangi yıl doğdu ve ne zaman öldü? Oğuz Atay’ın kitapları ve özlü sözleri...

Google, Oğuz Atay’ı doğum gününde unutmadı!

Zeki Demirkubuz'a şok! Yayınevine verdiği senaryolar çalındı

Zeki Demirkubuz'a şok! Yayınevine verdiği senaryolar çalındı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.