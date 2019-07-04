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'Efsane ekspres'e yoğun talep

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 04.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

İş insanları, sanatçılar ve demir yolu sevdalılarının "efsane tren" olarak nitelendirdikleri Ankara Ekspresi'nin ilk seferi için tüm biletler satıldı.İlk seferini yarın Ankara'dan İstanbul-Halkalı'ya yapacak olan ekspres, 6 Temmuz'dan itibaren karşılıklı Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek.

'Efsane ekspres'e yoğun talep

İş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalılarının "efsane tren" olarak nitelendirdikleri Ankara Ekspresi'nin yarın yapacağı ilk sefer için bütün biletler satıldı.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, özellikle iş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalıların rağbet ettikleri "efsane tren" Ankara Ekspresi, ilk seferini yarın yapacak.

Yoğun talebin olduğu Ankara-Halkalı-Ankara hattında hizmet verecek tren, biri engelliler için olmak üzere 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Toplam yolcu kapasitesi 311 kişi olan Ankara Ekspresi'nde 4 pulman vagonda 231 kişi, 4 yataklı vagonda da 80 yolcu seyahat edebiliyor.

Tren ilk seferini 311 kişiyle tam dolu olarak gerçekleştirecek.

Ekspres, Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek.

Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy'de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı hattında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara güzergahında 9 saat olacak.

Ankara'dan yarın, İstanbul'dan 6 Temmuz'da başlamak üzere her gün karşılıklı işleyecek Ankara Ekspresi'nde seyahat eden yolcular trendeki restoranda yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Tamamı yataklı ve pulman vagonlardan oluşan Ankara Ekspresi'nin 1 Şubat 2012'de Gebze-Köseköy yüksek hızlı demir yolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle seferine ara verilmişti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
efsane tren Demiryolu

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